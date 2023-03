Treasury: rendimenti in calo, decennale giù di 6 punti base

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi, mentre gli investitori consideravano cosa potessero significare per l’economia gli ultimi sviluppi nel settore bancario e le aspettative della Federal Reserve in materia di tassi d’interesse. Stamani, il rendimento del Treasury decennale era in calo di quasi sei punti base al 3,3446%. Il rendimento del Tesoro a 2 anni si attestava al 3,7226% dopo un calo di oltre otto punti base.

Gli investitori hanno digerito una settimana di decisioni sulle politiche dei tassi d’interesse delle banche centrali e di rapporti sui dati economici, mentre permaneva l’incertezza sul futuro del settore bancario. Le istituzioni finanziarie regionali e internazionali hanno vissuto settimane tumultuose, con le conseguenze dell’acquisizione del Credit Suisse da parte della banca rivale UBS ancora in corso. Le autorità svizzere hanno suggerito che il crollo della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti abbia giocato un ruolo chiave nella caduta del Credit Suisse, scuotendo la fiducia degli investitori nel settore bancario.

Dopo l’ultima riunione politica della Fed, il presidente Jerome Powell ha sottolineato che la crisi bancaria ha avuto un ruolo nelle decisioni della banca centrale e ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base. Molti investitori sperano da tempo in una pausa nei rialzi dei tassi, in quanto si teme che la Fed, aumentando i tassi di interesse e mantenendoli elevati più a lungo, possa trascinare l’economia statunitense in una recessione. Si attendono ulteriori indicazioni sui piani politici della Fed oggi, quando il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, dovrebbe pronunciarsi. Sempre oggi è previsto l’ultimo rapporto sugli ordini di beni durevoli.