TraWell Co si aggiudica il contratto per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso l’aeroporto di Zagabria

TraWell Co si è aggiudicata, attraverso la partecipata Care4Bag, la gara per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Zagabria per 6+1 anni a partire dal primo trimestre 2023.

La partecipata Care4Bag, già operativa nell’aeroporto internazionale di Atene, ed impegnata nell’espansione regionale nel Sud-Est Europa, conquista Zagabria, il primo aeroporto della Croazia, con oltre 2.85 milioni di passeggeri. Recentemente ristrutturato, offre 65.000 mq di spazi tecnici e commerciali con un altissimo standard di design e qualità, serve la capitale e fa da hub per le mete turistiche del paese grazie ai servizi di 32 compagnie aree internazionali.

Rudolph Gentile, Presidente del gruppo TraWell Co, dichiara: “insieme alle nuove concessioni di Milano Malpensa, Linate, e Praga, questo nuovo accordo consentirà di migliorare i risultati finanziari del gruppo. Puntiamo infatti a comunicare agli investitori un robusto aggiornamento del piano industriale, entro il primo trimestre di quest’anno.”