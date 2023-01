TraWell Co rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l’aeroporto di Lima

TraWell Co, attraverso la controllata al 100% Safe Bag Latam Perù, ha rinnovato la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Lima fino a Dicembre 2024.

L’aeroporto di Lima è uno dei tre maggiori aeroporti del Sud America, gestiva pre COVID-19 oltre 25.000.000 passeggeri all’anno ed e’ posizionato per il superamento di tali livelli, anche grazie ad importante opera di ampliamento.

“Vogliamo crescere in Sud America, una delle aree più proficue per la fornitura dei servizi di protezione bagagli al mondo.” dichiara Rudolph Gentile, Presidente del gruppo TraWell Co – “Molto interessante sarà l’apertura del nuovo terminal in costruzione, che trasformerà Lima in un importante hub per la regione e le consentirà di crescere in linea con la domanda di traffico passeggeri. Un terminale globale che collegherà tutto il Sud America con il mondo.”