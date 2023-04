TraWell Co: aggiorna il piano 2023-27 dopo i preconsuntivi 2022

TraWell Co, attiva a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori, ha approvato il nuovo piano industriale 2023-2027.

L’aggiornamento prevede ricavi in aumento in media del 27% nel quinquennio rispetto al precedente piano, un Ebitda in crescita in media del 37%, un risultato netto in incremento del 48% nel 2023 e in media del 31% nel periodo 2023-2027 rispetto al precedente piano e infine una PFN in netto miglioramento, con saldo positivo previsto già nel 2025 anziché nel 2026.

La revisione in positivo del Piano parte dai risultati preconsuntivi gestionali, del 2022 che vedono oltre 26 milioni di euro di ricavi con una crescita del 33% sul 2021, grazie alla ripartenza del traffico aereo.

L’Ebitda è pari a 6,8 milioni, con una marginalità di circa il 25% del fatturato, più del doppio del 2021, per effetto dei tagli dei costi, e grazie alle performance degli aeroporti americani e alla ripresa del traffico passeggeri mondiale.

L’Ebit si attesta a 1,8 milioni di euro, in aumento dell’80%, mentre il risultato netto è invariato a causa di alcune necessarie svalutazioni dell’avviamento.

La PFN vede un debito in discesa del 20% rispetto al 2021 per effetto del ripagamento di finanziamenti bancari con i flussi di cassa prodotti dalla gestione.