TPG acquisisce Techem per 6,7 miliardi di euro

Tpg, un fondo americano, ha reso noto l’acquisto della società tedesca Techem, specializzata in servizi energetici, per una cifra pari a 6,7 miliardi di euro. L’acquisizione, effettuata dal gruppo svizzero Partners Group, sarà portata a termine tramite il fondo Tpg Rise Climate.

Ad affiancare Tpg in questa operazione ci sarà anche il fondo sovrano di Singapore, Gic, che avrà una quota di minoranza. Il pagamento sarà suddiviso in due tranche: la prima alla chiusura del contratto, prevista per il primo semestre del 2025, e la seconda nel 2027.

Fondata nel 1952, Techem è nota per la produzione di contatori per il monitoraggio del consumo di energia e acqua negli edifici, oltre a fornire soluzioni per l’efficienza energetica. Nel 2008, la società era stata acquistata dal fondo australiano Macquarie per 1,4 miliardi di euro e successivamente delistata. Attualmente Techem opera in 18 paesi e impiega circa 4.300 dipendenti.