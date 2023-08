Toyota: nel primo trimestre utile netto a +78%

Toyota ha chiuso in modo positivo il primo trimestre dell’anno fiscale 2023/2024, registrando un incremento significativo dell’utile netto. Il gigante dell’automobile giapponese ha visto il proprio utile netto attribuibile agli azionisti salire del 78%, raggiungendo 1.311 miliardi di yen.

Parallelamente, l’azienda ha mostrato un solido progresso anche in termini di fatturato, con una crescita del 24% che ha portato il totale a 10.547 miliardi di yen. L’utile operativo non è stato da meno, segnando un incremento del 94% a 1.121 miliardi di yen. Questo risultato ha superato le previsioni degli analisti, grazie all’aumento delle vendite, al tasso di cambio favorevole dello yen e all’incremento della produttività.

Inoltre, Toyota ha confermato le previsioni di un profitto annuale di 3.000 miliardi di yen. Nonostante ciò, l’azienda non esclude la possibilità di una revisione di tali previsioni in occasione della pubblicazione dei risultati semestrali. Questi dati positivi riflettono la solida performance di Toyota, posizionandola come leader nel settore automobilistico giapponese.