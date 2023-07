TotalEnergies: utile netto a -28% nel secondo trimestre

TotalEnergies, il colosso energetico francese, ha registrato un calo del 28% del suo utile netto nel secondo trimestre, chiudendo a 4,1 miliardi. Parimenti, l’Ebitda ha mostrato una contrazione del 41%, attestandosi a 11,1 miliardi. Nonostante ciò, i risultati rimangono robusti e la società ha generato un flusso di cassa considerevole.

Parallelamente, i ricavi provenienti dalle vendite hanno subito una diminuzione del 27%, raggiungendo la cifra di 51,4 miliardi. Tuttavia, il CEO Patrick Pouyanne’ ha voluto sottolineare come, nonostante il calo, il gruppo abbia conseguito risultati di rilievo. Questi, in combinazione con un solido flusso di cassa, hanno permesso a TotalEnergies di mantenere una politica di distribuzione agli azionisti molto attraente.

Infine, il consiglio di amministrazione della società ha recentemente approvato la distribuzione di un secondo acconto del dividendo per l’esercizio 2023. Il valore, pari a 0,74 euro per azione, segna un incremento del 7,25% rispetto ai dividendi versati per l’esercizio 2022. Questa decisione rappresenta un segnale positivo per gli azionisti e testimonia la resilienza del gruppo francese nel contesto economico attuale.