TotalEnergies amplia gli investimenti per produrre Gnl in Oman

La compagnia energetica TotalEnergies ha reso noto di aver pianificato investimenti aggiuntivi nel Sultanato dell’Oman, con l’obiettivo di potenziare le sue attività di estrazione di gas naturale e di sviluppare nuove infrastrutture per la produzione di gas naturale liquefatto (GNL). Questi progetti includono l’estensione dei diritti di estrazione del gas, la costruzione di un impianto di liquefazione e lo sviluppo di un parco solare per alimentare tale impianto.

Fin dal 2021, TotalEnergies ha collaborato con OQ, la compagnia petrolifera nazionale dell’Oman, formando una joint venture per l’esplorazione e la produzione di gas dal giacimento di Mabrouk North-East. Questa collaborazione ha garantito a TotalEnergies diritti di sfruttamento del giacimento fino al 2050. La produzione di gas da questo giacimento è ufficialmente iniziata nel gennaio 2023, raggiungendo rapidamente un livello di produzione ottimale.

Il progetto prevede come prossima fase l’avvio della produzione di GNL dal 2028, destinato principalmente a rifornire le navi di carburante presso il porto di Sohar. Questo porto, situato in una posizione strategica vicino allo Stretto di Hormuz, è fondamentale per l’esportazione di petrolio. La realizzazione di questa nuova infrastruttura ha inoltre permesso a Technip Energies, azienda francese specializzata in ingegneria, di ottenere un contratto di grande valore, stimato tra i 500 milioni e un miliardo di euro.