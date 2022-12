Toscana Aeroporti cede l’80% di Toscana Aeroporti Handling a favore di Alisud

Toscana Aeroporti società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana e che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, nella giornata di oggi ha annunciato di aver perfezionato in data odierna (così come comunicato al mercato il 1° dicembre 2022), la cessione dell’80% del capitale sociale di Toscana Aeroporti Handling (TAH) a favore di Alisud per un controvalore di Euro 750 mila.

L’operazione prevede per Toscana Aeroporti il diritto di poter esercitare, a partire dal 1° gennaio 2025, un’opzione di vendita ad Alisud della residua quota del 20% del capitale sociale di TAH, ad un prezzo pari a Euro 250 mila.

Inoltre, al raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal piano industriale di TAH, Alisud riconoscerà a Toscana Aeroporti un prezzo ulteriore a titolo di earn-out, pari almeno ad Euro 200 mila.

Intanto, a Piazza Affari il titolo Toscana Aeroporti si trova al momento in rialzo dello 0,45% a quota 11,25 euro ad azione.