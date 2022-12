Toscana Aeroporti: Accordo con Alisud per cessione servizi handling

Toscana Aeroporti ha raggiunto un accordo con Alisud per la cessione di Toscana Aeroporti Handling (TAH), società che impiega 322 lavoratori e gestisce le attività e i servizi di assistenza aeroportuale a terra ad aeromobili, passeggeri e merci negli scali di Pisa e Firenze.

Nel 2021, anno ancora condizionato dalla pandemia, TAH ha registrato ricavi per 12,1 milioni, un Ebitda negativo per 0,3 milioni e un risultato netto negativo per 240 mila euro.

Alisud è la capofila del gruppo GH, attivo nel settore handling aeroportuale in 17 scali italiani, con circa 200 milioni di ricavi e oltre 3.500 dipendenti FTE (pre-Covid).

Il corrispettivo per la cessione del 100% di TAH è pari a 1 milione, di cui 750 mila euro da versare alla data di esecuzione per il trasferimento dell’80% del capitale. Toscana Aeroporti potrà esercitare un’opzione per la vendita del residuo 20% al prezzo di 250 mila euro entro 24 mesi. Al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, potrà essere riconosciuto un ulteriore earn-out di almeno 200 mila euro.

La cessione è prevista entro la fine del 2022, subordinatamente alla realizzazione di alcune condizioni sospensive.