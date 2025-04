Tokyo in rialzo: Nikkei chiude a +1,02%

La Borsa di Tokyo segna un rialzo significativo, con l’indice Nikkei che avanza dell’1,02% a 34.730 punti e il Topix che cresce dell’1,14% a 2.559 punti. Questo incremento avviene in un clima di attesa, in cui i mercati globali rimangono in pausa per le festività pasquali, mentre i riflettori sono puntati sulle prossime mosse nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Giappone.

Le trattative sui dazi, iniziate a Washington, vedono Tokyo premere per un accordo rapido, prima della scadenza dei 90 giorni concessi dal presidente Donald Trump per definire le nuove tariffe doganali ‘reciproche’, escludendo la Cina.