Tokyo, borsa in rialzo: Nikkei guadagna l’1,28%

La Borsa di Tokyo continua a mostrare segnali di ripresa, segnando il quarto incremento consecutivo. Questo trend positivo ha permesso all’indice Nikkei di risalire del 1,28%, chiudendo a 39.461,47 punti, mentre il Topix ha registrato un aumento dell’1,18%, attestandosi a 2765,59 punti. Questi risultati indicano un recupero completo rispetto al crollo di inizio febbraio, innescato dagli annunci di nuovi dazi commerciali da parte degli Stati Uniti.

Il settore automobilistico ed elettronico ha giocato un ruolo chiave in questo rialzo. In particolare, Honda e Nissan hanno mostrato performance solide, con aumenti rispettivi del 2,1% e dello 0,9%, nonostante abbiano recentemente interrotto le trattative per una possibile fusione. Anche Mitsubishi Motors, terzo potenziale partner dell’operazione, ha visto un incremento dello 0,8%.

Nel segmento dell’elettronica, Sony ha registrato un aumento dell’1,1%, grazie a una revisione positiva delle stime di fine esercizio, supportata dai risultati dei primi nove mesi.