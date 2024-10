Tokyo, borsa in rialzo: Nikkei chiude a +0,9%

Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo, che ha beneficiato del trend favorevole di Wall Street. L’indice Nikkei ha concluso la giornata con un incremento dello 0,9%, attestandosi a 39.277,96 punti, mentre l’indice Topix ha registrato un aumento dello 0,35%.

Tra i titoli in evidenza, Seven & i Holdings ha visto un rialzo significativo del 4,7%. Questo risultato è stato stimolato dalla notizia riportata da Bloomberg, secondo cui Alimentation Couche-Tard, azienda canadese, ha migliorato la sua offerta per acquisire la società giapponese, portandola a un valore di circa 47 miliardi di dollari.

Altri titoli di rilievo includono Zensho Holdings, che ha guadagnato il 4,5%, e Lasertec, con un incremento del 4,4%, contribuendo positivamente alla performance complessiva del mercato giapponese.