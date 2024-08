Tokyo, borsa in calo dopo il rally: Nikkei chiude a -1,77%

La Borsa di Tokyo ha registrato una battuta d’arresto, con gli investitori che hanno preso profitto dopo i forti guadagni della settimana precedente e il rafforzamento dello yen che ha ulteriormente appesantito il mercato. L’indice Nikkei, che aveva visto cinque sessioni consecutive di crescita, ha chiuso in calo dell’1,77%, attestandosi a 37.388,62 punti. Anche l’indice più ampio, il Topix, ha subito una flessione dell’1,40%, scendendo a 2.641,14 punti.

Il settore dei semiconduttori, che aveva beneficiato di una crescita sostenuta nelle recenti sessioni, ha visto un’inversione di tendenza in seguito al calo dell’indice statunitense del settore. Tra le aziende più colpite, Tokyo Electron ha perso il 3,11%, mentre Advantest ha chiuso in ribasso del 2,06%. Anche altre grandi aziende giapponesi hanno registrato perdite significative: Asics Corp. ha ceduto il 5,35%, Fujitsu Ltd. è scesa del 2,53% e Suzuki Motor ha perso il 3,16%.