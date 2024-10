Tokyo, borsa chiude in rialzo: Nikkei cresce dell’1,9%

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna con un deciso rialzo, segnando un aumento dell’1,9% per l’indice Nikkei, che ha raggiunto i 38.651,97 punti. Questo trend positivo è stato alimentato principalmente dai produttori dell’industria pesante e dalle aziende del settore elettronico.

L’indice allargato Topix ha registrato un incremento dell’1,7%. Il recupero rispetto alla significativa flessione del giorno precedente è stato attribuito alla convinzione che le politiche della futura amministrazione Ishiba non influenzeranno negativamente i mercati azionari e obbligazionari, come sottolineato in un report da un analista di Smbc Nikko Securities.

Tra le performance più rilevanti del Nikkei, Kawasaki Heavy Industries ha segnato un balzo dell’8,3%, seguita da Mitsubishi Heavy Industries con un aumento del 7,8%. Anche le società di elettronica Tdk e Rohm hanno mostrato una crescita significativa, entrambe con un incremento del 6,8%.