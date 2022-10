Tod’s: si chiude l’OPA di Della Valle. Equita suggerisce di aderire e passa a Reduce

Chiude oggi l’offerta, annunciata ad agosto promossa dalla famiglia Della Valle sul 25,5% del capitale di Tod’s a 40 euro per azione finalizzata al delisting. Secondo i dati preliminari sulle adesioni a ieri, sono state consegnate fino ad ora all’OPA 1,5 milioni di azioni, pari al 17,8% dell’offerta e al 4,5% del capitale, che porterebbero l’azionista di maggioranza al 68% del capitale e all’80% dei diritti di voto.

L’OPA è condizionata al raggiungimento del 90% del capitale, includendo anche la quota di LVMH (10% del capitale e 8% dei diritti di voto) che non era oggetto di offerta. L’offerente potrebbe decidere di rinunciare a tale condizione, e in questo caso i termini dell’offerta verrebbero riaperti per 5 giorni, sempre al prezzo di 40€.

Equita ricorda comunque che l’offerente aveva dichiarato di voler procedere in ogni caso al delisting tramite fusione di Tod’s nell’offerente (non quotato) entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell’OPA. In questo caso all’azionista Tod’s verrebbe riconosciuto un diritto di recesso pari alla media dei prezzi nei 6 mesi precedenti alla convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare la fusione, ovvero ragionevolmente un prezzo di recesso probabilmente inferiore ai € 40. Equita suggerisce di aderire e passa al rating Reduce.