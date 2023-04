Tlc, multe da Antritrust agli operatori telefonici per pratiche scorrette

L’Antitrust ha sanzionato Vodafone, WindTre, Telecom e Fastweb per un milione di euro complessivamente. La multa è dovuta all’attuazione di pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile.

Nel dettaglio, l’Antitrust ha sanzionato Vodafone per 400mila euro, Wind Tre per 300mila euro, Telecom per 200mila euro e Fastweb per 100mila euro, per comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.