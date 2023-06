TIP cede quota in Azimut-Benetti, PIF entra nel capitale con il 33%

Tamburi Investment Partners (TIP), noto gruppo industriale indipendente e diversificato, attivo nel supporto a eccellenze imprenditoriali, ha recentemente ceduto una quota pari al 3,98% della propria partecipazione nella società Azimut-Benetti, leader nel settore nautico.

La vendita delle quote da parte di TIP è avvenuta nell’ambito di un’ampia riorganizzazione dell’azionariato del Gruppo Azimut|Benetti. Questa operazione ha permesso l’ingresso del Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, nel capitale della società nautica italiana.

L’acquisizione del 33% del capitale di Azimut|Benetti da parte del PIF rappresenta un importante passo per il Gruppo, che potrà contare sul sostegno finanziario e strategico del fondo saudita per consolidare la propria presenza nel mercato internazionale. Questa operazione rafforza ulteriormente la posizione di Azimut|Benetti come azienda leader nel settore della nautica di lusso.