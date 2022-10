TIM vola fino a +9% con nuovi rumor che scuotono il titolo

In prima fila sul Ftse Mib il titolo TIM arrivato a segnare +9,57% in area 0,1947 euro con anche una breve sospensione per eccesso di rialzo. Secondo indicazioni stampa (Il Messaggero, Il Sole 24 Ore) CDP avrebbe tenuto un CdA straordinario ieri e deciso di chiedere di estendere la deadline per la presentazione dell’offerta non vincolante al 30 novembre e quella per l’offerta vincolante per metà gennaio 2023. Il Sole 24 Ore riporta inoltre che TIM dovrebbe riunire un CdA martedì 25 ottobre per decidere in merito.

Altri rumor riportati da Milano Finanza accennano al possibile riemergere di un’operazione su tutta TIM, guidata dal fondo di private equity CVC in accordo con Vivendi e il governo. CVC intenderebbe accelerare nell’execution del piano in parte già delineato dal ceo Pietro Labriola. L’ipotesi di un’OPA su TIM sarebbe tornata d’attualità in virtù soprattutto della bassa valutazione della tlc che alla chiusura di ieri capitalizzava solo 3,84 mld di euro.