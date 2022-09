On rialzo oggi TIM che segna +2,7% in area 0,185 euro. Secondo il Corriere della Sera, CDP sarebbe pronta a presentare un`offerta non vincolante per la rete con valutazioni comprese tra 15 e 18 miliardi di euro. La proposta dovrebbe essere presentata per fine mese; questo valore, stando alle indicazioni presenti nell’articolo, sarebbe difficilmente preso in considerazione del board e ci sarebbe una negoziazione complessa.