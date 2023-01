TIM: rumor dimissioni di De Puyfontaine. Titolo in salita a Piazza Affari

E’ Il Sole 24 Ore a riportare oggi la notizia delle imminenti dimissioni di De Puyfontaine dal cda di TIM. Come scrive l’articolo del quotidiano di Confindustria, “il ceo di Vivendi e consigliere d’amministrazione di Telecom Italia dal 2015 starebbe seriamente pensando di uscire dal board della società di cui la media company francese è primo azionista con il 23,75%. Per le motivazioni occorrerà attendere l’eventuale comunicazione” conclude l’articolo. In Borsa al momento il titolo Tim segna +0,64% a 0,25 euro.