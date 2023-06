Tim: riduce le perdite a Piazza Affari

Avvio volatile per le azioni Telecom Italia, che viaggiano in calo dello 0,4% in area 0,25 euro dopo essere scese fino al 2% in avvio. Venerdì sono giunte le nuove offerte di KKR e Cdp per la rete di Tim.

Il fondo americano avrebbe alzato la proposta fino a circa 23 miliardi (nel caso vengano soddisfatte determinate condizioni sui contratti di servizi e sul debito), mentre Cdp avrebbe mantenuto sostanzialmente invariata la valutazione di circa 19,3 miliardi.

Le proposte verranno esaminate dal Cda il 19 e il 22 giugno. Vivendi, azionista di maggioranza della società, valuta la rete circa 30 miliardi e avrebbe già fatto sapere che il tempo di nuove offerte è terminato.