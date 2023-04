Tim: ricevute offerte vincolanti da consorzio CDP e KKR

TIM ha reso noto che, nell’ambito del processo competitivo relativo a Netco, ieri sono pervenute due nuove offerte non vincolanti presentate, rispettivamente, dal consorzio formato da CdP Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe), che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts & Co (“KKR”).

Le due offerte non vincolanti saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione di TIM nella riunione programmata per il prossimo 4 maggio, previa istruttoria del Comitato Parti Correlate.