TIM: ricevuta da KKR l’offerta vincolante su NetCo

TIM ha ricevuto da KKR l’offerta vincolante su NetCo, relativa alle attività di rete fissa di TIM, inclusa FiberCop.

Con riferimento alla partecipazione detenuta da TIM in Sparkle, KKR ha formulato una nuova offerta non vincolante, in attesa di procedere alla trasmissione di un’offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di due diligence in corso, richiedendo un periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre.

L’offerta su NetCo scade l’8 novembre, ferma restando la possibilità di discutere i termini di ulteriori estensioni sino al prossimo 20 dicembre.

Non appena completata l’analisi, l’offerta vincolante verrà portata senza indugio all’esame del Consiglio di Amministrazione.