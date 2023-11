TIM: ricavi totali +3,7% a 4,1 MLD in III trimestre, EBITDA +6,5% a 1,7 MILIARDI

TIM ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre del 2023 con ricavi ed EBITDA in crescita, pienamente in linea con i target per l’esercizio 2023.

I ricavi totali sono saliti del 3,7% su base annua a 4,1 miliardi di euro, grazie al contributo positivo sia della Business Unit Domestic sia di TIM Brasil.

In particolare, i ricavi totali della Business Unit Domestic sono saliti per il secondo trimestre consecutivo (+2,2% su base annua, in accelerazione rispetto al +0,6% su base annua del secondo trimestre), mentre i ricavi totali di TIM Brasil hanno riportato una crescita del 7,9% su base annua.

L’EBITDA organico di Gruppo TIM è ammontato nel terzo trimestre a 1,7 miliardi di euro (+6,5% su base annua) con la Business Unit Domestic in crescita per il secondo trimestre consecutivo (+3,6% YoY, in miglioramento rispetto al +0,5% YoY del secondo trimestre) e con TIM Brasil che ha riportato un andamento fortemente positivo (+12,1% YoY).