TIM: ricavi ed EBITDA in rialzo nel II trimestre. Nel business domestico prima crescita ricavi dopo 20 trimestri

02/08/2023 18:12

Banco Bpm ha rivisto al rialzo la guidance sull’utile del 2023, ora atteso a circa 1,2 miliardi o 0,8 euro per azione, contro la stima precedente di 0,75 euro per azione. Resta invariata invece la proiezione, in ulteriore crescita, per il 2024, pari a 0,9 euro per azione (+12,5%). La previsione supera “significativamente sia la […]