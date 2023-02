Tim: rallenta l’offerta di CDP per NetCo (analisti)

Il governo avrebbe chiesto a CDP di lavorare ulteriormente sull’offerta per NetCo ma, dice Equita, non sono chiari i nuovi tempi della proposta CDP. Secondo Repubblica, si tratta di qualche settimana, per cui TIM potrebbe chiedere nel CdA del 24/2 delucidazioni a KKR in merito all’offerta presentata, con un allungamento quindi del periodo di validità dell’offerta stessa, ad oggi previsto per il 28/2.

Il Messaggero torna a indicare un’offerta mista cash/equity, che a questo punto potrebbe essere interpretata come un’offerta che consenta a TIM di valorizzare NetCo 18bn e offra a TIM una quota nella combined entity. “Se le valutazioni di NetCo e di Open Fiber fossero quelle indicate dalla stampa (ipotesi ragionevole), NetCo avesse un debito di 10bn e l’earn-out fosse di spettanza di TIM, TIM avrebbe una quota nella combined entity intorno al 17%”. A Piazza Affari il titolo Tim segna una flessione al momeno a 2.74% a 0,30 euro.