Tim: ok a nuovo piano strategico, “puntiamo a ripristinare remunerazione soci dal 2026”

Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato anche il piano strategico 2025-2027. Nella nota diffusa ieri il gruppo guidato da Labriola indica che “grazie alla generazione di cassa prevista dal piano verrà ridotta ulteriormente la leva e verrà ripresa la remunerazione degli azionisti, mantenendo al contempo flessibilità finanziaria e una solida struttura del capitale”.

Nel dettaglio, per gli esercizi 2026 e 2027, Telecom Italia punta a remunerare i propri azionisti con un importo pari a circa il 70% dell’equity free cash flow after lease generato, al netto dei dividendi per le minoranze di Tim Brasil, per una remunerazione di circa 0,5 miliardi di euro nel 2027 e circa 0,6 miliardi di euro nel 2028. La società punta, inoltre, a riconoscere ai propri azionisti, nel corso del 2026, un’ulteriore remunerazione legata alla vendita di Sparklee pari a circa il 50% dell’incasso (circa 0,35 miliardi di euro).

La remunerazione degli azionisti, spiega Tim in una nota, sarà soggetta alla disponibilità di riserve distribuibili, all’approvazione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea.