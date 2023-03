TIM: oggi cda, non attese decisioni importanti (analisti)

Ricavi a 470 milioni, EBITDA a 179 milioni e perdita netta per 162 milioni per Open Fiber. Rispetto alle proiezioni di Equita, il gruppo è sostanzialmente allineato come impegni di investimento ed evoluzione del debito, ma è sotto le attese come evoluzione dell`EBITDA e della crescita clienti.

“Open Fiber rimane comunque un elemento di incertezza importante sulle prospettive di lungo termine di NetCo per cui l’aggregazione tra OF e NetCo, con gli opportuni remedies, rimane un obiettivo strategicamente rilevante per il titolo” sostiene la Sim milanese. Per quanto riguarda il CdA di TIM di oggi, come scritto nei giorni scorsi, gli analisti non si aspettano decisioni importanti ma la prosecuzione delle negoziazioni con entrambe le parti.