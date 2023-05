TIM: ‘offerte CdP-Macquarie e KKR per Netco ancora non adeguate. Richiesta proposta finale entro il 9 giugno

Focus oggi sul titolo TIM, dopo il comunicato diffuso dalla società nella tarda serata di ieri.

TIM ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha analizzato le offerte non vincolanti presentate per Netco, arrivate sia da CdP Equity-Macquarie che da KKR, ritenendole ancora non adeguate.

Così si legge nel comunicato:

“Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha analizzato in profondità le offerte non vincolanti ricevute per Netco dal consorzio formato da CdP Equity S.p.A. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited e da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”) e le ha ritenute non ancora adeguate”.

Di conseguenza, si legge ancora nel comunicato, “considerata la disponibilità espressa da almeno uno degli offerenti a migliorarla, il Consiglio ha ritenuto di sondare tale disponibilità, al fine di ottenere un’offerta finale entro il 9 giugno prossimo venturo”.