TIM: offerta Virgin per il mercato italiano, nessuna modifica al contesto competitivo (analisti)

Virgin ha lanciato un’offerta TLC per il mercato italiano ma solo su rete FTTH (fibra fino a casa dell’utente) utilizzando la rete di Open Fiber. Lo riporta Il sole 24 Ore secondo cui i prezzi dell’offerta sono di 29.49 euro/mese, posizionando Virgin su livelli premium (appena sotto l`offerta premium di Tim a 29.90). Inoltre l’offerta prevede un costo di attivazione di 19,99 euro e costi aggiuntivi in funzione della distanza della casa dell`utente dal collegamento in fibra.

Nel complesso secondo Equita non sembra che modifichi il contesto competitivo, già molto acceso e ricco di offerte di vario posizionamento. In particolare Iliad rimane la più aggressiva con un’offerta simile a Virgin (solo fibra) al prezzo di 23,99 per clienti solo fissi e 15,99 per clienti convergenti, oltre a 39,99 euro per l’attivazione.