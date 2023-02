Il Cda di Tim, riunitosi ieri sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha deciso di convocarsi nuovamente il 24 febbraio prossimo per decidere in ordine all’offerta non vincolante ricevuta da KKR per NetCo.

Tim, si legge nella nota, “rimane aperta a valutare ogni eventuale alternativa che dovesse nel frattempo concretizzarsi, e continuerà nel dialogo con i propri stakeholders.”