Tim: Merlyn, “sorpresi da ricostruzione fuorviante”

“Merlyn ha ribadito a Tim di avere più dossier titoli, per una quota del capitale inferiore al 3%. Parimenti, è stata data disclosure di un solo dossier titoli per dimostrare correttamente il suo essere azionista. Lo stesso ha fatto RN Capital che ha dichiarato un dossier titoli di Stefano Siragusa. Il fondo dichiara che la somma di tutti i suoi dossier portano a una quota inferiore al 3%. Non è compito della società verificare le quote, ma ascoltare gli azionisti”. E’ quanto si legge in un comunicato di Merlyn, il fondo dell’ex vice dg di Tim, Stefano Siragusa, che ha annunciato ufficialmente una settimana fa un piano alternativo alla proposta presentata dagli americani KKR sulla Rete (proposta del fondo Usa da oggi al vaglio del cda di Tim).

“Quello che stupisce è che la società si rifiuti di ascoltare le idee degli azionisti grandi o piccoli nonostante questo sia previsto dal codice di engagement della società pubblicato sul sito. Con sconcerto assistiamo alla mancanza di rispetto del mercato e della governance e ribadiamo la nostra intenzione da azionisti di presentare al mercato la nostra visione di Tim per il bene di tutti gli azionisti”, conclude la nota.