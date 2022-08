Tim: Meloni (FdI), “rete unica deve essere pubblica”

Il progetto della rete Tim torna in primo piano dopo i recenti rumors sul piano di Fratelli d’Italia (FdI). Oggi è la proprio leader del movimento di destra Giorgia Meloni a tornare sull’argomento. “Il tema è molto delicato, ma la posizione di Fratelli d’Italia è quella di rete unica, come accade in tutte le grandi democrazie occidentali, che sia di proprietà pubblica non verticalmente integrata”, ha dichiarato Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a “24 Mattino estate” in onda oggi su Radio24.

“Il punto è scorporare la proprietà della rete – che a mio avviso non può essere privata, come non lo è da nessuna parte per un fatto di sicurezza nazionale e tutela dell’interesse nazionale – dalla vendita del servizio che si deve fare in regime di libera concorrenza tra tutti gli operatori”, ha spiegato Meloni ribadendo che “questa è la posizione storica di Fratelli d’Italia”.