TIM, l’associazione Asati presenta i candidati per il CdA

L’associazione Asati che tutela gli interessi dei piccoli azionisti di TIM ha annunciato che proporrà una serie di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione in occasione dell’assemblea del 23 aprile.

“La scelta”, si legge nella nota firmata dal presidente di Asati, Franco Lombardi, “nasce dalla necessità di assicurare, in questo periodo di importante cambiamento per Tim, una presenza significativa nel CdA da parte dei piccoli azionisti”.

“L’associazione Asati è in linea con le direttive del piano aziendale che prevede la dismissione di alcuni asset di rete, incluso il futuro trasferimento di Sparkle”, si legge nel comunicato. “La vendita delle reti d’accesso fisse e di una porzione delle reti di backhaul è vista come cruciale per la diminuzione del debito. TIM, tuttavia, prosegue nel fornire servizi di connettività, sia mobili che di backhaul (fisse e mobili), e mostra una crescita nell’offerta, nel fatturato e nei margini dei servizi cloud”.