TIM lancia bond in Euro di 5 anni con rating di Moody’s, S&P e Fitch

TIM ha recentemente annunciato l’emissione di un bond in euro di importo “benchmark”. Il bond avrà una durata di 5 anni, come autorizzato dalla delibera del CdA del 10 maggio. Il prezzo di questo strumento finanziario sarà determinato una volta completato il processo di book-building e sarà poi comunicato al mercato.

Per questa emissione, TIM prevede di richiedere la quotazione presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. Inoltre, è previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch conferiscano ai titoli un rating in linea con quello dell’emittente, rispettivamente B1, B+ e BB-.

Parallelamente a questa operazione, TIM ha iniziato due offerte di acquisto, totale o parziale, di prestiti obbligazionari. L’ammontare massimo complessivo non supererà il valore nominale complessivo delle emissioni: prestito obbligazionario “EUR 750,000,000 3.625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024” (ISIN: XS1347748607) e prestito obbligazionario “EUR 1,250,000,000 4.000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024” (ISIN: XS1935256369). Queste offerte sono soggette a diverse condizioni, tra cui il settlement dell’emissione dei titoli.