Tim, Labriola: “Brasile e riduzione debito centrali per la strategia”

Il Ceo di Tim, Pietro Labriola, ha rilasciato nel weekend un’intervista al Sole 24 Ore in cui ha difeso le scelte strategiche del piano e ha fornito alcuni spunti sulla rete e sulle norme allo studio a favore della digitalizzazione.

Tra i principali messaggi evidenziati dagli analisti di Equita Sim: l’importanza della presenza estera e la centralità del Brasile per la strategia di Tim; la mancanza in Italia di un differenziale di prezzo per i servizi premium; la necessità di un consolidamento del mercato italiano; il bisogno di introdurre il concetto del ‘fair share’, ossia il supporto degli operatori OTT agli investimenti sulla rete; la riduzione del debito in un contesto di tassi crescenti e la prosecuzione della strategia di superamento del modello verticalmente integrato.

Labriola, afferma Equita, “sembra sostenere quindi un’operazione di cessione di NetCo che risolva il tema del debito e degli investimenti, dia flessibilità per perseguire il consolidamento ed eviti strade di deleverage alternative come la cessione del Brasile”.