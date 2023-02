Tim: in attesa di un’intesa tra KKR e CDP/Macquarie. Titolo scivola in Borsa

Secondo MF, il governo starebbe lavorando per cercare di trovare un’intesa tra KKR e CDP/Macquarie, che è attesa presentare un’offerta nei prossimi giorni. MF e La Stampa evidenziano poi alcuni punti dell’offerta di KKR, come l’inclusione di Sparkle e la valutazione elevata di FiberCop (di cui TIM controlla il 58%). “Ci sembra opportuno in questa fase – dice Equita – attendere le decisioni di CDP/Macquarie per poter essere in grado di valutare pro/contro delle offerte effettivamente presentate”. “La nostra valutazione è costruita su una valutazione di NetCo di 18.6bn, inclusiva del 100% di FiberCop, di Sparkle e della rete primaria” concludono gli analisti della Sim. A Piazza Affari al momento il titolo Tim segna -1,08% a 0,30 euro per azione.