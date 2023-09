TIM conclude con successo riapertura bond luglio per 750 milioni di euro

TIM ha annunciato che, “facendo seguito all’emissione in data 20 luglio 2023 del prestito obbligazionario ‘€750,000,000 7,875 per cent. Notes due 2028’, ISIN XS2637954582, ha realizzato con successo l’emissione di una tranche da 750 milioni di euro di titoli aventi le medesime condizioni e diritti dei Titoli”.

La riapertura del bond aperto emesso a luglio è stata conclusa dunque con successo.

Il prezzo di emissione della Nuova Tranche, ha precisato TIM, è 102%, che implica un rendimento pari al 7,37%, con un conseguente costo di finanziamento inferiore rispetto all’emissione originaria.

TIM ha reso noto che, come per i bond di luglio, “i proventi raccolti con l’emissione saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione”.

La data di regolamento è stata fissata per il giorno 28 settembre 2023, a partire dalla quale i titoli della nuova tranche saranno quotati presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo.

TIM ha reso noto infine di prevedere che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch confermino il rating assegnato ai Titoli, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.

Il gruppo continua a consolidare la sua presenza sul mercato dei capitali, confermando il forte interesse degli investitori istituzionali