TIM: Cda avvia iter rinnovo board, presenterà una propria lista

TIM ha annunciato nella serata di ieri di aver avviato l’iter per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scadrà, infatti, il mandato dell’attuale cda. Di conseguenza i soci saranno chiamati a rinnovare il board.

Di conseguenza, si legge nel comunicato, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha innanzitutto formulato il proprio parere di orientamento sulla dimensione e composizione del nuovo Cda.

Il Cda auspica anche alla luce degli esiti della Board Review, una riduzione del numero dei suoi componenti rispetto a quello attuale di quindici amministratori, coerentemente con il trend di lungo periodo in società comparabili, con la prassi in atto in varie società quotate di grandi dimensioni e con l’opportunità di un contenimento dei costi vivi della governance societaria.

Il numero considerato adeguato dei componenti del Cda è considerato pari a nove. Ancora, il CdA di TIM ha annunciato che presenterà una propria lista, nell’ottica di dare continuità alle azioni in corso in una fase molto delicata caratterizzata dalla cessione di NetCo a KKR.