TIM: canadese CPP Investments acquisirà quota del 17,5% in NetCo

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha concluso un accordo per entrare a far parte del gruppo di investitori Optics BidCo, che sta acquisendo NetCo – la più estesa rete di telecomunicazioni in Italia – da Telecom Italia S.p.A.

CPP Investments, si legge nella nota, si è impegnata ad acquisire una partecipazione del 17,5% in NetCo per un importo massimo di 2,0 miliardi di euro (2,9 miliardi di dollari), nell’ambito di una transazione che valuta l’azienda a un valore aziendale di circa 18,8 miliardi di euro (27,5 miliardi di dollari). Il gruppo di investitori, guidato da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), comprende una società interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), il fondo infrastrutturale italiano F2i e il Ministero dell’Economia e delle Finanze del Governo italiano.

La nuova attività di NetCo, continua la nota, sarà costituita principalmente dagli asset di rete fissa scorporati da Telecom Italia S.p.A. e offrirà connettività a case e imprese in tutto il Paese su base wholesale ad accesso libero con un mix di tecnologie in rame e in fibra.

La chiusura della transazione è prevista per l’estate del 2024, subordinatamente alle condizioni previste.