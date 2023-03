Tim avvia processo formale per valutare le due offerte su NetCo (analisti)

Ieri il CdA di TIM ha comunicato di aver esaminato l’offerta presentata da CDP/Macquarie ma di ritenere non adeguato il valore espresso nella non-binding offer (come era avvenuto per l`offerta presentata da KKR). Come ricorda Equita, sarà quindi affidato al CEO il compito di avviare un processo strutturato con l’obiettivo di ricevere una offerta non-binding migliorativa da entrambi i bidder entro il 18 aprile.

Secondo il Corriere, entrambe le parti sarebbero disponibili a rivedere le proposte ma la posizione di Vivendi, secondo quanto fatto filtrare sulla stampa, sarebbe molto scettica sul processo in corso. Come atteso, il CdA di ieri è stato quindi interlocutorio. “Apprezziamo però il fatto che si sia avviato un processo strutturato con una tempistica più chiara” concludono gli analisti della Sim milanese.