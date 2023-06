TIM avvia analisi offerte CdP-Macquarie e KKR per Netco. La data X

TIM ha reso noto che, nella giornata di ieri, il cda si è riunito sotto la presidenza di Salvatore Rossi, per esaminare le due offerte non vincolanti per la rete Netco, che sono state presentate rispettivamente dal consorzio CdP-Macquarie e da Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

Con una nota diffusa nella serata di ieri, TIM ha confermato quanto comunicato lo scorso 9 giugno, ovvero che il cda completerà l’esame delle offerte nella riunione programmata di giovedì prossimo (22 giugno).

“Pertanto allo stato attuale nessuna decisione è stata assunta”, si legge nel comunicato di TIM.