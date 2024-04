Tim: Asati ritira lista per rinnovo cda

Asati, l’Associazione dei piccoli azionisti di Telecom Italia, ha ritirato la lista di candidati che, per conto di azionisti alla stessa associati, aveva presentato per la nomina del consiglio di amministrazione, in vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 23 aprile. È quanto si apprende da una nota di Tim nella quale si precisa che “la modulistica per il rilascio delle deleghe al rappresentante designato, come pure la documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dalla società, verrà aggiornata di conseguenza”.