Tim: a.d. Labriola punta a ruolo attivo nel consolidamento settore tlc in Italia

Tim è pronta a giocare un ruolo attivo nel consolidamento del settore delle telecomunicazioni in Italia. Ad affermarlo l’amministratore delegato del gruppo tlc, Pietro Labriola, in una intervista a Bloomberg Television. Per il gruppo, alle prese con la cessione di NetCo che modificherà radicalmente il suo modello di business, potenziali operazioni di acquisizioni e fusioni (M&A) sono nel radar. In particolare, il ceo Labriola spiega che “è alla ricerca di opzioni per la sua unit consumer” dove “sarebbe un acquirente, non un venditore”.