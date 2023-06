TikTok: punta a $20 miliardi di ricavi da e-commerce globale

TikTok, la popolare app di proprietà di ByteDance, mira ad aumentare il volume delle vendite del suo e-commerce globale fino a $20 miliardi quest’anno, puntando sulla rapida crescita nel Sud-est asiatico, secondo fonti vicine alla questione. Questo rappresenterebbe un notevole incremento rispetto ai $4,4 miliardi realizzati nel 2021 tramite la piattaforma TikTok Shop.

L’azienda sta puntando in particolare su mercati come l’Indonesia, dove gli influencer promuovono prodotti attraverso video in diretta. Tuttavia, TikTok sta anche lavorando per espandere le vendite negli Stati Uniti e in Europa, sebbene queste aree rappresentino una piccola parte dell’obiettivo di $20 miliardi.

Il tentativo di TikTok di conquistare una fetta più grande del mercato dell’e-commerce da $17 trilioni arriva in un momento nel quale la sua principale fonte di guadagno – il business della pubblicità – sta rallentando a causa del rallentamento dell’economia.

Nonostante le sfide, l’azienda cinese è determinata a esportare il suo modello commerciale anche negli Stati Uniti, dove conta 150 milioni di utenti. TikTok ha proposto diverse misure per affrontare le preoccupazioni per la sicurezza nazionale negli USA, come la separazione dei dati degli utenti americani e la possibilità per partner come Oracle di esaminare la sua tecnologia. Tuttavia, lo stato del Montana ha imposto un divieto di download dell’app a partire dal 2024 e alcuni legislatori hanno avanzato disegni di legge simili per un divieto a livello nazionale.