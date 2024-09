Tiffany (Lvmh) dimezza il flagship store di Shanghai per calo lusso

Tiffany & Co., il noto produttore di gioielli del gruppo LVMH, sta valutando di ridurre le dimensioni di un suo flagship store di oltre 12.000 piedi quadrati a Shanghai, secondo quanto riferito da persone informate sui fatti, per via del calo delle vendite dei marchi di lusso nella seconda economia mondiale.

Il negozio, che si estende su due piani a Shanghai nella Hong Kong Plaza, è stato inaugurato con una cerimonia di grande rilievo alla fine del 2019. Ora, Tiffany avrebbe deciso di rinunciare a circa metà dello spazio a partire da questo mese e il proprietario dell’immobile sarebbe già in trattativa con potenziali nuovi inquilini.

Non ci sono state risposte immediate alle richieste di commento sia da Tiffany che da Lai Sun Group, che controlla il proprietario dell’immobile di alta gamma, Lai Fung Holdings Ltd.

Il ritiro di Tiffany dal centro finanziario della Cina mette in luce le crescenti difficoltà che i colossi del lusso globali devono affrontare in un contesto di rallentamento economico e di crisi del mercato immobiliare. I consumatori nel paese stanno diventando più sensibili ai prezzi, cercando occasioni anche all’estero, come in Giappone dove la valuta è debole. Ciò ha provocato significativi cali delle vendite per i marchi di alta gamma, frenando la crescita e aumentando la pressione sui margini di profitto.

Il segmento di orologi e gioielli di LVMH ha visto i suoi ricavi diminuire del 3% nella prima metà di quest’anno rispetto all’anno precedente, rendendolo uno dei settori con le peggiori performance. Il profitto dalle operazioni ricorrenti per questo segmento è sceso del 19%.

Tiffany ha anche chiesto a Lai Fung di abbassare l’affitto per il suo flagship di Shanghai, secondo una delle persone informate.

Il negozio, situato nel nucleo del distretto commerciale e d’affari di Shanghai, ospita il primo Blue Box Cafe di Tiffany in Cina, che è anche il terzo nel mondo. Il negozio è attualmente tra i più grandi del marchio in Asia. Il caffè rimarrà anche dopo il ridimensionamento, hanno detto le fonti.

Il marchio, che vanta una storia lunga 187 anni, non sta raggiungendo gli ambiziosi obiettivi di vendita di LVMH dopo che l’impero del lusso del miliardario Bernard Arnault ha acquisito il venditore di gioielli nel 2021. Tiffany ha recentemente assistito a partenze di dipendenti a causa di commissioni in calo, con alcuni passati alla concorrenza portando con sé alcuni dei loro clienti fedeli.

Il marchio è ulteriormente pressato dai rivali e sta perdendo quote di mercato a favore di aziende tra cui Cie Financiere Richemont SA’s Cartier.