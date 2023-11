Thyssenkrupp registra una svalutazione di 2,3 miliardi di dollari sulla divisione acciaio

La tedesca Thyssenkrupp ha annunciato una svalutazione di 2,1 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari) sulla sua unità siderurgica a causa di prospettive “cupe”.

Le azioni del conglomerato industriale sono comunque salite del 5%, raggiungendo la vetta dell’indice midcap di Francoforte, grazie al fatto che il gruppo ha registrato il primo free cash flow positivo prima di fusioni e acquisizioni, un indicatore chiave per gli investitori, in sette anni. A causa della svalutazione, Thyssenkrupp, che sta cercando di dismettere la sua divisione acciaio da diversi anni, ha registrato una perdita netta di 2 miliardi di euro per il quarto trimestre, mentre l’utile operativo rettificato è sceso del 45% a 88 milioni di euro.