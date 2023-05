Theranos: Elizabeth Holmes si presenta in carcere per l’inizio della pena

L’amministratrice delegata della fallita Theranos Elizabeth Holmes, si è presentata in carcere per iniziare la sua condanna a più di 11 anni per aver frodato gli investitori.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Edward Davila ha ordinato alla Holmes di consegnarsi presso una struttura di minima sicurezza a Bryan, in Texas, dopo una sentenza emessa all’inizio del mese. La sentenza è stata emessa un giorno dopo che una corte d’appello ha respinto la richiesta della Holmes di rimanere fuori dal carcere durante l’appello della sua condanna.

Una giuria federale di San Jose, in California, ha condannato la Holmes con quattro capi d’accusa per aver frodato gli investitori di Theranos, la società che ha abbandonato l’Università di Stanford per fondare nel 2003. In un’altra sentenza di questo mese, Davila ha ordinato alla Holmes e all’ex dirigente di Theranos Ramesh “Sunny” Balwani di pagare 452 milioni di dollari di risarcimento alle vittime.