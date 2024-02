The Italian Sea Group: nel 2023 ricavi crescono del 23% a 363 milioni di euro

The Italian Sea Group ha chiuso l’esercizio 2023 con risultati finanziari notevolmente positivi, registrando un incremento dei ricavi e dell’EBITDA. L’azienda ha evidenziato un aumento del 23% nei ricavi totali, arrivando a 363 milioni di euro rispetto ai 295 milioni di Euro dell’esercizio precedente.

Il margine EBITDA ha mostrato una crescita del 30%, attestandosi a 61 milioni di euro, rispetto ai 47 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Il margine EBITDA ha inoltre raggiunto il 16,8%, segnando un miglioramento rispetto al 15,9% nel 2022. Questi risultati riflettono l’eccellenza e l’efficienza operative dell’azienda.

Gli investimenti realizzati nel corso dell’anno ammontano a 10 milioni di euro, con 5,6 milioni di euro impiegati per incrementare la capacità produttiva di Celi 1920, una delle linee di produzione di punta dell’azienda. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 2 milioni di Euro, mostrando un notevole miglioramento rispetto all’Indebitamento Finanziario Netto di 11 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.

Guardando al futuro, l’Outlook per il biennio 2024-2025 è estremamente promettente. L’azienda prevede ricavi per il 2024 tra i 400-420 milioni di Euro e un EBITDA Margin tra il 17-17,5%. Per il 2025, si stima un ulteriore incremento dei ricavi, tra i 430-450 milioni di Euro, e un EBITDA Margin tra il 18-18,5%. Queste proiezioni sottolineano la fiducia dell’azienda nelle proprie capacità di crescita e consolidamento nel mercato di riferimento.